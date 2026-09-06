Das Achtelfinale der US Open steht an! Während Alexander Zverev erst am Montag wieder im Einsatz ist, wird es für andere Topstars schon am Sonntag und in der Nacht ernst.
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US Open Achtelfinale live im TV, Stream & Ticker heute mit Tennis-Stars Alcaraz, Sabalenka
US Open live: Stolpert Alcaraz?
Bei den US Open steht das Achtelfinale an. Nicht nur Carlos Alcaraz trifft auf einen US-Gegner. So können Sie die Achtelfinal-Partien verfolgen.
So trifft der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz auf Lokalmatador Tommy Paul (20 Uhr im LIVETCKER). Mit Daniil Medvedev bekommt es auch die Nummer acht der Welt mit einem Amerikaner zu tun. Der Russe duelliert sich mit Frances Tiafoe. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
US Open live: So verfolgen Sie das Achtelfinale heute
- TV: Sky
- Stream: Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Zum Start in den US-Open-Tag steht auch für die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ein Match gegen eine Amerikanerin an. Taylor Townsend wird versuchen, die US-Open-Siegerin von 2019 auszuschalten (17.30 Uhr im LIVETICKER).
US Open: Die wichtigsten Partien am Sonntag im Überblick:
Ohne deutsche Beteiligung:
- Aryna Sabalenka (BLR) – Taylor Townsend (USA) (17.30 Uhr deutscher Zeit=
- Tommy Paul (USA) – Carlos Alcaraz (ESP) (ca. 20 Uhr deutscher Zeit)
- Daniil Medvedev (RUS) – Frances Tiafoe (USA) (ca. 21 Uhr deutscher Zeit)
- Ben Shelton (USA) – Stefanos Tsitsipas (GRE) (ca. 1 Uhr deutscher Zeit
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