US Open: Alcaraz müht sich nach Holperstart weiter

Carlos Alcaraz lächelte zufrieden und genoss den Applaus der New Yorker Nachtschwärmer: „Das war ein hartes Match. Im ersten Satz hat mir die Geduld gefehlt, aber danach bin ich zum Glück ganz ruhig geblieben“, sagte der spanische Topstar nach seinem Einzug in die dritte Runde der US Open. Beim 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 gegen Jaime Faria hatte sich Alcaraz zuvor nur zu Beginn schwergetan.
Alcaraz müht sich in Runde drei
In 2:40 Stunden bezwang er seinen portugiesischen Gegner in einem teils spektakulären Match in der Night Session im Arthur Ashe Stadium. Nach seiner langwierigen Handgelenkverletzung holt Alcaraz weiter Schwung für die großen Partien, die sich der Titelverteidiger in der zweiten Woche erhofft. In der dritten Runde trifft er in New York nun zunächst auf den Chinesen Wu Yibing, den aktuell 113. des ATP-Rankings.
Nach Holperstart: Alcaraz in Runde drei
Dass Alcaraz von seiner Topform noch ein kleines Stück trennt, wurde vor allem im ersten Satz deutlich. Der Spanier hatte Probleme mit seinem Aufschlag und machte vergleichsweise viele Fehler, was ihn den ersten Satz kostete. Anschließend aber fehlte Faria, der zur Freude des Publikums teilweise großartige Ballwechsel initiierte, die nötige Konstanz in seinem Spiel. Mit acht Spielgewinnen in Folge bog Alcaraz auf die Siegerstraße ein.
Trotz der anfänglichen Probleme untermauerte der Weltranglistendritte abermals seine gemeinsame Favoritenstellung mit dem an Nummer eins gesetzten Hamburger Alexander Zverev. In der ersten Runde hatte Alcaraz die für ihn ungewohnte Nervosität schnell abgeschüttelt und den Russen Roman Safiullin nach einer konzentrierten Leistung in drei Sätzen geschlagen. Anschließend betonte Alcaraz mehrfach seine Freude über das Comeback nach rund viereinhalb Monate langer Leidenszeit. „Körperlich fühlte es sich ziemlich gut an“, sagte er.
Neben Alcaraz überstand auch Montreal-Gewinner Ben Shelton sein Zweitrundenmatch, indem er den stark aufspielenden Hubert Hurkacz aus Polen in vier Sätzen niederrang. Auch der krisengeplagte zweimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas steht erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder in der dritten Runde eines Major-Turniers. Er schlug Lloyd Harris aus Südafrika ebenfalls in vier Sätzen.