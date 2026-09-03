US Open: Alcaraz müht sich nach Holperstart weiter

SID 03.09.2026 • 05:34 Uhr Der Spanier Carlos Alcaraz steht nach einem wackligen Start in der dritten Runde von New York. In der Night Session wird es teilweise spektakulär.

Carlos Alcaraz lächelte zufrieden und genoss den Applaus der New Yorker Nachtschwärmer: „Das war ein hartes Match. Im ersten Satz hat mir die Geduld gefehlt, aber danach bin ich zum Glück ganz ruhig geblieben“, sagte der spanische Topstar nach seinem Einzug in die dritte Runde der US Open. Beim 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 gegen Jaime Faria hatte sich Alcaraz zuvor nur zu Beginn schwergetan.

In 2:40 Stunden bezwang er seinen portugiesischen Gegner in einem teils spektakulären Match in der Night Session im Arthur Ashe Stadium. Nach seiner langwierigen Handgelenkverletzung holt Alcaraz weiter Schwung für die großen Partien, die sich der Titelverteidiger in der zweiten Woche erhofft. In der dritten Runde trifft er in New York nun zunächst auf den Chinesen Wu Yibing, den aktuell 113. des ATP-Rankings.

Nach Holperstart: Alcaraz in Runde drei

Dass Alcaraz von seiner Topform noch ein kleines Stück trennt, wurde vor allem im ersten Satz deutlich. Der Spanier hatte Probleme mit seinem Aufschlag und machte vergleichsweise viele Fehler, was ihn den ersten Satz kostete. Anschließend aber fehlte Faria, der zur Freude des Publikums teilweise großartige Ballwechsel initiierte, die nötige Konstanz in seinem Spiel. Mit acht Spielgewinnen in Folge bog Alcaraz auf die Siegerstraße ein.

Trotz der anfänglichen Probleme untermauerte der Weltranglistendritte abermals seine gemeinsame Favoritenstellung mit dem an Nummer eins gesetzten Hamburger Alexander Zverev. In der ersten Runde hatte Alcaraz die für ihn ungewohnte Nervosität schnell abgeschüttelt und den Russen Roman Safiullin nach einer konzentrierten Leistung in drei Sätzen geschlagen. Anschließend betonte Alcaraz mehrfach seine Freude über das Comeback nach rund viereinhalb Monate langer Leidenszeit. „Körperlich fühlte es sich ziemlich gut an“, sagte er.