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US Open bis 2030 bei Sporteurope.tv

US Open bis 2030 bei Sporteurope.tv

Der Vertrag mit dem US-Tennisverband USTA wird um drei Jahre verlängert.
Alexander Zverev bei den US Open 2026
© IMAGO/Xinhua
SID
Der Vertrag mit dem US-Tennisverband USTA wird um drei Jahre verlängert.

Die US Open bleiben den deutschen Tennisfans auch über 2027 hinaus im Fernsehen erhalten. Wie Sporteurope.tv am Donnerstag bekannt gab, hat der Streamingdienst seine Partnerschaft mit dem US-Tennisverband USTA vorzeitig um drei Jahre verlängert und sich damit die Free- sowie Pay-TV-Rechte am letzten Grand Slam der Tennissaison in Deutschland und Österreich für den Zeitraum von 2028 bis 2030 gesichert.

Boris Becker und Matthias Stach bleiben als Experte und Kommentator dabei. Die Vereinbarung umfasst die komplette Live- sowie On-Demand-Berichterstattung und betrifft sämtliche Partien des Grand-Slam-Turniers von der Qualifikation bis zu den Einzel-, Doppel- und Juniorenwettbewerben.

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