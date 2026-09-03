Die US Open bleiben den deutschen Tennisfans auch über 2027 hinaus im Fernsehen erhalten. Wie Sporteurope.tv am Donnerstag bekannt gab, hat der Streamingdienst seine Partnerschaft mit dem US-Tennisverband USTA vorzeitig um drei Jahre verlängert und sich damit die Free- sowie Pay-TV-Rechte am letzten Grand Slam der Tennissaison in Deutschland und Österreich für den Zeitraum von 2028 bis 2030 gesichert.
US Open bis 2030 bei Sporteurope.tv
Der Vertrag mit dem US-Tennisverband USTA wird um drei Jahre verlängert.
Alexander Zverev bei den US Open 2026
© IMAGO/Xinhua
Boris Becker und Matthias Stach bleiben als Experte und Kommentator dabei. Die Vereinbarung umfasst die komplette Live- sowie On-Demand-Berichterstattung und betrifft sämtliche Partien des Grand-Slam-Turniers von der Qualifikation bis zu den Einzel-, Doppel- und Juniorenwettbewerben.