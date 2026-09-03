US Open bis 2030 bei Sporteurope.tv

Die US Open bleiben den deutschen Tennisfans auch über 2027 hinaus im Fernsehen erhalten. Wie Sporteurope.tv am Donnerstag bekannt gab, hat der Streamingdienst seine Partnerschaft mit dem US-Tennisverband USTA vorzeitig um drei Jahre verlängert und sich damit die Free- sowie Pay-TV-Rechte am letzten Grand Slam der Tennissaison in Deutschland und Österreich für den Zeitraum von 2028 bis 2030 gesichert.