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US Open: Gael Monfils enthüllt Überraschendes

Monfils enthüllt Überraschendes

Gael Monfils kündigt nach US-Open-Aus gegen Learner Tien den Wechsel ins Wealth Management an - Svitolina bleibt sein Tennis-Anker.
Gegen den US-Amerikaner Learner Tien bleibt Tennis-Veteran Gael Monfils weitgehend chancenlos und absolviert somit sein letztes Karriere-Match bei den US Open.
SPORT1
Gael Monfils kündigt nach US-Open-Aus gegen Learner Tien den Wechsel ins Wealth Management an - Svitolina bleibt sein Tennis-Anker.

Gael Monfils steht nach seinem Aus bei den US Open (US Open 2026 täglich im LIVETICKER) vor einem radikalen Schnitt. Der 40-Jährige unterlag in der zweiten Runde dem Amerikaner Learner Tien mit 6:3, 6:4, 6:3 – und kündigte anschließend an, seinen Schläger noch in diesem Jahr beiseitezulegen.

Auf der Pressekonferenz nach dem Match erklärte der Franzose seinen geplanten Wechsel in die Finanzbranche: „Ich habe ein neues Kapitel vor mir. Nächstes Jahr. Ich werde in der Finanzwelt arbeiten.“ Monfils ergänzte: „Ich habe bereits unterschrieben, um im Wealth Management bei einem Schweizer Unternehmen zu arbeiten.“

Ganz ohne Tennis will Monfils nicht leben, aber die Prioritäten verschieben sich deutlich. „Mein nächstes Kapitel sieht eher nach Büro aus und danach, in der Finanzwelt zu arbeiten“, sagte er ebenfalls auf der Pressekonferenz. Und weiter: „Ich werde Tennis immer im Blick behalten, weil ich den Sport liebe; meine Frau spielt. Ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr so viel mit Tennis zu tun haben werde.“

Svitolina bleibt Verbindung zum Tour-Leben

Elina Svitolina, die Ehefrau von Monfils, ist beim Turnier noch im Wettbewerb und ging am Freitagabend in der dritten Runde an den Start. Das Paar hat eine dreijährige Tochter namens Skai.

Monfils, früher die Nummer sechs der Welt, galt über Jahre als einer der spektakulärsten Entertainer der Tour und spielte laut ATP-Preisgeldstatistik in seiner Karriere mehr als 25 Millionen US-Dollar ein.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

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