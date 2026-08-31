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US Open: Hanfmann baut bittere Negativserie aus

US Open: Hanfmann baut bittere Negativserie aus

Der Chilene Alejandro Tabilo ist zu stark - der erste deutsche Mann ist in New York ausgeschieden.
Hanfmann ist schon draußen
Hanfmann ist schon draußen
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MINAS PANAGIOTAKIS
SID
Der Chilene Alejandro Tabilo ist zu stark - der erste deutsche Mann ist in New York ausgeschieden.

Yannick Hanfmann findet bei den US Open einfach kein Mittel: Der erfahrene Davis-Cup-Spieler (34) schaffte es beim Grand Slam in New York auch im vierten Anlauf nicht in die zweite Runde. Gegen Alejandro Tabilo kämpfte er tapfer, war aber letztlich unterlegen.

Der Karlsruher setzte zudem eine weitere bittere Negativserie fort. Er hat nach dem 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6 gegen den gesetzten Chilenen nun alle 15 Matches gegen Top-50-Spieler auf Grand-Slam-Level verloren. Dabei ist Hanfmann als Weltranglisten-54. derzeit selbst in der Nähe dieses Bereichs. Tabilo – der Nummer 28 im ATP-Ranking – hatte er zur Freude der chilenischen Fans auf dem stimmungsvollen Court 6 der Anlage in Flushing Meadows nur zeitweise etwas entgegenzusetzen. Auch Hanfmann wurde immer wieder lautstark unterstützt.

Die anderen deutschen Männer greifen in New York erst am Dienstag ins Geschehen ein. Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier wollen es dann besser machen, auf den topgesetzten Alexander Zverev wartet gegen Lorenzo Sonego aus Italien eine Pflichtaufgabe auf der Jagd nach dem zweiten Grand-Slam-Titel.

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