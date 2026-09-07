SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SPORT1 07.09.2026 • 19:00 Uhr In der Nacht auf Dienstag ist Alexander Zverev bei den US Open gefordert. Schafft es der deutsche Tennis-Star ins Viertelfinale?

Nachdem die klangvollsten Namen im oberen Teil des Turnierbaum bei den US Open überraschend früh die Segel streichen mussten, scheint der Weg ins Finale für Alexander Zverev geebnet.

Davon wollte der French-Open-Sieger, der in der Nacht auf Dienstag sein Achtelfinale (nicht vor 2.30 Uhr) gegen den Italiener Luciano Darderi bestreitet, aber nichts wissen.

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„Wir haben hier viele Spieler noch im Draw, die besser gespielt haben als ich in den letzten Wochen“, warnte der Tennisstar nach seinem Achtelfinaleinzug bei den US Open deutlich genervt: „Hier sind noch immer sehr, sehr gute Spieler dabei.“

„Alcaraz ist im Draw und ich finde, dass er jedes Match besser und besser spielt“, betonte deshalb auch Zverev, dann wies er noch auf den formstarken US-Amerikaner Ben Shelton hin. „In Paris war es ja so, dass ich die Turniere davor nur gegen Jannik Sinner verloren hatte und dann war er auf einmal raus“, schloss Zverev.

Dennoch spricht inzwischen wieder viel dafür, dass der Hamburger auch bei den US Open sehr weit kommen kann. Gegen Alejandro Tabilo legte er über weite Strecken die seltsame Unsicherheit ab, die ihn durch die ersten beiden Runden, in denen er jeweils über fünf Sätze gehen musste, begleitet hatte. „Das ist ein besseres Match gewesen, der erste und der dritte Satz waren um Welten anders als die letzten paar Tage“, befand Zverev.

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