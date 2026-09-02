US Open heute live im TV, Stream & Ticker mit Tennis-Stars Alcaraz und Sabalenka

SPORT1 02.09.2026 • 14:00 Uhr Am Mittwoch gehen die US Open weiter. Während einige noch die erste Hürde nehmen müssen, geht es für Superstar Carlos Alcaraz schon in die zweite Runde.

Bei den US Open steht am Mittwoch ein Mix aus der ersten und zweiten Runde auf dem Programm. So steht für den spanischen Superstar Carlos Alcaraz in der Nacht zu Donnerstag bereits das zweite Match an. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Neben Alcaraz ist bei den Herren auch der Deutsche Daniel Altmaier im Einsatz. Er trifft in seinem Erstrunden-Match (nicht vor 18.30 Uhr) auf den Lokalmatadoren Zachary Svajda.

US Open: So können Sie den vierten Tag heute live verfolgen

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Des Weiteren kämpft bei den Damen aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria um den Einzug in die nächste Runde. Ihr Match gegen Jelena Ostapenko wurde beim Stand von 4:6, 6:1 aus Sicht von Maria unterbrochen und wird nicht vor 21 Uhr fortgesetzt.

In der Nacht auf Donnerstag (nicht vor 1 Uhr) bestreitet schließlich noch die Nummer eins bei den Damen, Aryna Sabalenka, ihr Zweitrunden-Match. Sie tritt gegen Polina Iatcenko an.

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US Open: Die wichtigsten Partien am Mittwoch im Überblick

Mit deutscher Beteiligung:

Daniel Altmaier – Zachary Svajda (USA)

Tatjana Maria – Jelena Ostapenko (LAT) (Fortsetzung beim Stand von 4:6, 6:1)

Ohne deutsche Beteiligung: