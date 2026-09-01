US Open heute live: Zverev und Co. im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 01.09.2026 • 14:00 Uhr Die US Open gehen in den dritten Tag - und neben Alexander Zverev greifen noch einige andere deutsche Starter zum Schläger.

Am dritten und letzten Tag der ersten Runde steigt für Alexander Zverev bei den US Open endlich der mit Spannung erwartete Turnierauftakt: Der French-Open-Sieger trifft im zweiten Match der Nightsession im Arthur-Ashe-Stadion auf den Italiener Lorenzo Sonego (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

Neben dem Hamburger sind an diesem Tag noch vier weitere deutsche Profis im Einsatz, sodass der Dienstag zum bislang interessantesten Tag für deutsche Fans wird.

US Open: Alexander Zverev vs. Lorenzo Sonego heute Nacht live verfolgen:

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Zverev geht erstmals in seiner Karriere als Nummer eins der Setzliste in ein Grand-Slam-Turnier – eine Folge der verletzungsbedingten Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner. Gegen Sonego ist der 29-Jährige klarer Favorit: In sechs bisherigen Duellen blieb der Hamburger gegen den Italiener ungeschlagen.

US Open am Dienstag: Deutsche Spieler legen los

Los geht die Partie voraussichtlich gegen 21 Uhr Ortszeit und damit erst in den frühen Morgenstunden des Mittwochs deutscher Zeit. Sollte Zverev die Auftaktrunde überstehen, würde es in Runde zwei gegen den Franzosen Quentin Halys oder den Argentinier Facundo Diaz Acosta weitergehen – in Runde drei ist sogar ein deutsches Duell mit Yannick Hanfmann möglich, der zuvor am Montag gegen den gesetzten Chilenen Alejandro Tabilo ran musste.

Auch abseits von Zverev hat der deutsche Tennissport an diesem Dienstag einiges zu bieten: Jan-Lennard Struff trifft auf den Argentinier Camilo Ugo Carabelli, während Daniel Altmaier gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda antritt.

Bei den Damen fordert Ella Seidel die Ukrainerin Yuliia Starodubtseva, zudem startet Eva Lys gegen die Qualifikantin Gabriela Knutson in ihr Turnier. Für alle vier deutschen Profis gilt dabei dasselbe Ziel: mit einem Auftaktsieg den Grundstein für einen möglichst tiefen Lauf beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu legen.

US Open: Die wichtigsten Partien am Dienstag im Überblick

Mit deutscher Beteiligung:

Alexander Zverev (1) – Lorenzo Sonego (ITA): Nightsession im Arthur-Ashe-Stadion, Ansetzung ab ca. 21 Uhr Ortszeit (ca. 3 Uhr MESZ am Mittwoch)

Nightsession im Arthur-Ashe-Stadion, Ansetzung ab ca. 21 Uhr Ortszeit (ca. 3 Uhr MESZ am Mittwoch) Jan-Lennard Struff – Camilo Ugo Carabelli (ARG)

Daniel Altmaier – Zachary Svajda (USA)

Ella Seidel – Yuliia Starodubtseva (UKR)

Eva Lys – Qualifikantin

Ohne deutsche Beteiligung:

Madison Keys (USA) – Anna Bondar (HUN)

Taylor Fritz (USA) – Learner Tien (USA)

Coco Gauff (USA) – Zeynep Sonmez (TUR)

Mirra Andreeva (RUS) – Janice Tjen (INA)