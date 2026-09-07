Die Achtelfinals bei den US Open befinden sich in vollem Gange: Am Montag und in der Nacht auf Dienstag stehen in New York bei den Herren die vier Achtelfinals aus der oberen Tableau-Hälfte um Alexander Zverev an. Auch bei den Damen sind vier Achtelfinal-Spiele angesetzt.
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US Open LIVE: Achtelfinale im TV, Stream & Ticker heute: Zverevs möglicher Gegner gesucht
US Open live: Wer könnte Zverev fordern?
Bei den US Open stehen die restlichen Achtelfinals an. Es wird auch der mögliche nächste Gegner von Alexander Zverev gesucht. So können Sie die Achtelfinal-Partien verfolgen.
Im vierten Match auf dem Grandstand treffen Lucky Loser Arthur Gea und der Niederländer Botic van de Zandschulp aufeinander – dann wird der mögliche Viertelfinal-Gegner von Zverev ermittelt. Der Hamburger selbst bestreitet dann in der Nacht auf Dienstag das vierte Match im Arthur Ashe Stadium gegen den Italiener Luciano Darderi. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
US Open live: So verfolgen Sie das Achtelfinale heute
- TV: Sky
- Stream: Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Auch die Matches bei den Damen versprechen einiges an Spannung. Die French-Open-Siegerin Mirra Andreeva fordert Anastasia Potapova. Mit Iva Jovic und Coco Gauff treffen zwei US-Stars aufeinander. Die Polin Iga Swiatek fordert Olympiasiegerin Qinwen Zheng und Publikumsliebling Naomi Osaka spielt gegen Elena Rybakina.
US Open: Die wichtigsten Partien am Montag im Überblick:
Ohne deutsche Beteiligung:
- Mirra Andreeva (RUS) – Anastasia Potapova (AUT)
- Iva Jovic (USA) – Coco Gauff (USA)
- Iga Swiatek (POL) – Qinwen Zheng (CHI)
- Naomi Osaka (JAP) – Elena Rybakina (KAZ)
- Francisco Cerúndolo (ARG) – Alexander Blockx (BEL)
- Arthur Gea (FRA) – Botic van de Zandschulp (NED)
- Karen Khachanov (RUS) – Learner Tien (USA)
Mit deutscher Beteiligung:
- Alexander Zverev (GER) – Luciano Darderi (ITA)
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