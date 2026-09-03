Nach seinem Zittersieg zum Auftakt steht Alexander Zverev bei den US Open in New York vor seiner nächsten Nachtschicht. Erneut muss der topgesetzte Hamburger im zweiten Spiel der Night Session im Arthur Ashe Stadium ran.
US Open live: Alexander Zverev - Halys heute Nacht im TV und Stream - Zweiter Auftritt für deutschen Tennis-Star
Nächste Nachtschicht für Zverev
Der deutsche Tennisprofi trifft dort in der Nacht auf Freitag ab etwa 3 Uhr im Kampf um den Einzug in die dritte Runde auf den Franzosen Quentin Halys. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
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US Open: Zverev zieht den Kopf aus der Schlinge
Bei seinem ersten Auftritt in New York hatte der French-Open-Champion nach einem kraftraubenden Fünfsatz-Krimi gegen den Italiener Lorenzo Sonego nur knapp ein überraschendes Aus abgewendet.
„Das war ein Match, das ich gebraucht habe“, erklärte Zverev nach dem 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 gegen Sonego, der zwischenzeitlich nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt gewesen war.
„Ich hoffe, dass ich jetzt weiter mein Level steigern kann nach diesem Spiel“, sagte der 29-Jährige. „Es ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich habe mehr Rückhände verschlagen als sonst.“
Zverev klarer Favorit gegen Halys
Nach seinen frühen Pleiten bei den jüngsten Masters-Turnieren in Montréal und Cincinnati will der Wimbledon-Finalist nun in New York, wo ihm 2020 sein erster Final-Einzug überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier gelungen war, wieder durchstarten und weiß auch, warum er sich gerade etwas schwerer tut.
„Ich habe ein sehr gutes, aber intensives Jahr gehabt“, betonte Zverev. „Nach Wimbledon habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr entspannt, und es ist schwer, dann wieder reinzukommen. Deshalb war es extrem wichtig, so ein Match zu gewinnen.“
Ein gutes Omen auf dem Weg zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel ist womöglich das Duell mit Halys, gegen den Zverev die beiden bisherigen Partien gewann – darunter auch in der Runde der letzten 32 in diesem Jahr in Paris, als der Hamburger am Ende zum Titelgewinn stürmte.