US Open live: Alexander Zverev, Lys und Struff heute im TV, Livestream und Ticker

Bei den US Open in New York wird am Donnerstag die zweite Runde fortgesetzt. Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Tatjana Maria und Eva Lys hoffen aus deutscher Sicht auf den Einzug in Runde drei (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).
US Open Live: Deutscher Viererpack
Zverev will nach seinem holprigen Auftritt in Runde eins nun gegen den Franzosen Quentin Halys besser in den Flow kommen. Struff hatte im Eiltempo das Ticket für Runde zwei gelöst und trifft jetzt auf den Argentinier Francisco Cerúndolo. Auf Lys wartet mit der russischen French-Open-Siegerin Mirra Andreeva eine Hammeraufgabe. Maria beendete ihre Erstrunden-Partie erst am Mittwoch und muss nun schon wieder ran. Gegnerin ist die Tschechin Nikola Bartunkova.
US Open LIVE: Vier deutsche Tennis-Stars heute im Einsatz
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Ansonsten steht bei den Männern gleich zu Beginn des Tages ab 17 Uhr das Duell zwischen dem an Nummer drei gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime und dem Russen Karen Khachanov im Fokus. Der an fünf gesetzte Italiener Flavio Cobolli spielt zeitgleich gegen den Australier Tristan Schoolkate. Der US-Amerikaner Taylor Fritz, die Nummer neun, bekommt es mit dem Italiener Mattia Bellucci zu tun.
Auch bei den Frauen sind einige Topstars im Einsatz. Das wohl spannendste Duell bestreiten in der kommenden Nacht die Spanierin Paula Badosa und die US-Amerikanerin Coco Gauff. Auch die Japanerin Naomi Osaka, zweimaliger Champion in New York, und die kasachische Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina sind am Start.
US Open: Die wichtigsten Partien am Donnerstag im Überblick
Mit deutscher Beteiligung:
- Alexander Zverev – Quentin Halys (FRA) ca. 3 Uhr in der Nacht auf Freitag
- Jan-Lennard Struff – Francisco Cerúndolo (ARG) ab 17 Uhr
- Tatjana Maria – Nikola Bartunkova (CZE) ca. 20.30 Uhr
- Mirra Andreeva(RUS) – Eva Lys ca. 21.30 Uhr
Ohne deutsche Beteiligung:
- Félix Auger-Aliassime (CAN) – Karen Khachanov (RUS)ab 17 Uhr
- Tristan Schoolkate (AUS) – Flavio Cobolli (ITA)ab 17 Uhr
- Taylor Fritz (USA) – Mattia Bellucci (ITA) ca. 19 Uhr
- Naomi Osaka (JPN) – Katerina Siniakova (CZE) ab 17.30 Uhr
- Elena Rybakina (KAS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)ab 1 Uhr in der Nacht auf Freitag
- Paula Badosa (ESP) – Coco Gauff (USA) ab 1 Uhr in der Nacht auf Freitag