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US Open live im TV, Stream & Ticker heute mit Tennis-Stars Serena Williams, Alcaraz

US-Open live: Ausnahme für Williams

Heute gehen die US Open weiter. Carlos Alcaraz ist im Einsatz. Die Nacht gehört den Williams-Schwestern. Für die Legenden wird eine seltene Ausnahme gemacht.
Venus Williams hat auch mit 46 Jahren noch nicht genug vom Profitennis. Bei den US Open ist sie mit einer Wildcard dabei und scheidet früh aus.
Vincent Wuttke
Heute gehen die US Open weiter. Carlos Alcaraz ist im Einsatz. Die Nacht gehört den Williams-Schwestern. Für die Legenden wird eine seltene Ausnahme gemacht.

Große Ehre für Serena und Venus Williams. Die Schwestern greifen bei den US Open im Damendoppel ein und bekommen von den Veranstaltern die größtmögliche Bühne. Denn die beiden Legenden dürfen in der Nacht zu Samstag die Nightsession gegen Chan Hao-Ching/Maya Joint im Arthur Ashe Stadium eröffnen. In der Geschichte des Turniers gab es das erst einmal zuvor. Im Jahr 2022 war diese Ehre ebenfalls dem Duo zuteil geworden (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

Es könnte der letzte gemeinsame Auftritt der Williams-Schwestern in einem Turnier sein. Immerhin ist Venus bereits 46 Jahre alt und kassierte zuletzt 15 Niederlagen in Serie. Serena ist mit 44 Jahren ebenfalls mehrfach zurückgetreten.

US Open live: So verfolgen Sie den sechsten Tag heute

Des Weiteren wird bei den Herren Carlos Alcaraz um den Einzug in das Achtelfinale kämpfen. Der Spanier kehrte nach langer Handgelenksverletzung zurück und präsentierte sich wieder in Topform. Nun wartet der Chinese Yibing Wu. Los geht es gegen 19 Uhr deutscher Zeit.

Bei den Damen ist mit Aryna Sabalenka die Topfavoritin im Einsatz. Sie steht um 17 Uhr deutscher Zeit der Usbekin Kamilla Rakhimova gegenüber.

US Open: Die wichtigsten Partien am Freitag im Überblick:

Mit deutscher Beteiligung:

  • Kein Deutscher im Einsatz.

Ohne deutsche Beteiligung:

  • Carlos Alcaraz (ESP) – Yibing Wu (CHN) (ca. 19:00 Uhr deutscher Zeit)
  • Serena Williams/Venus Williams (USA) – Chan Hao-Ching/Maya Joint (TW/AUS) (ca 1:00 Uhr Nightsession)
  • Aryna Sabalenka – Kamilla Rakhimova (UZ) (17 Uhr deutscher Zeit)

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