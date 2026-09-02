US Open: Maria nach Kraftakt weiter

SID 03.09.2026 • 00:55 Uhr Tatjana Maria erreicht bei den US Open die zweite Runde. Die 39-Jährige bezwing tim Nachsitzen eine Lettin.

Nach ihrem erfolgreichen „Nachsitzen“ winkte Tatjana Maria zufrieden ins Publikum und freute sich mit ihrer Familie über einen überraschenden Erfolg. Mehr als 24 Stunden nach Beginn ihrer Auftaktpartie ist die zweifache Mutter aus Bad Saulgau bei den US Open in die zweite Runde gestürmt.

Maria (39) zog mit ihrer Erfahrung und dem gefürchteten Vorhandslice auch der an Position 30 gesetzten Lettin Jeļena Ostapenko den Zahn und siegte mit 4:6, 6:1, 6:2.

US Open: Maria in Runde zwei

„Es ging fast zwei Tage lang, das war nicht einfach mental“, gestand Maria bei Sky: „Sie ist keine einfache Gegnerin, ich musste jeden Punkt da sein und mich konzentrieren.“ Das gelang Maria hervorragend – in drei Sätzen unterliefen ihr lediglich 13 vermeidbare Fehler. „Dreimal neu anzufangen ist wirklich nicht einfach, deswegen bin ich glücklich mit dem Sieg“, sagte sie.

Das Match war bereits am Dienstag wegen schlechten Wetters unterbrochen worden. Als es nach der Wiederaufnahme nach dem Ende des zweiten Satzes erneut zu regnen begann, wurde die Fortsetzung der Partie für den nächsten Tag anberaumt. Maria kam mit den schwierigen Bedingungen besser zurecht. Vor allem gegen Ende des Matches lief bei Ostapenko gar nichts mehr zusammen.