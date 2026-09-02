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US Open: Maria und Altmaier müssen nachsitzen

Maria und Altmaier müssen nachsitzen

Die Regenunterbrechungen in New York sorgen für Verschiebungen.
Tatjana Maria hochkonzentriert
Tatjana Maria hochkonzentriert
© picture-alliance/AP/SID/Kirsty Wigglesworth
SID
Die Regenunterbrechungen in New York sorgen für Verschiebungen.

Knifflige Situation für Tatjana Maria bei den US Open: Die 39-Jährige aus Bad Saulgau musste nach etlichen Regenunterbrechungen am Dienstag in New York eine Nachtschicht einlegen – doch auch diese Partie konnte nicht beendet werden.

Beim Stand von 4:6, 6:1 aus Sicht der Deutschen wurde die Partie gegen Jeļena Ostapenko (Lettland) ein weiteres Mal unterbrochen – sie wird nun erst am Mittwoch fortgesetzt.

Das ebenfalls für Dienstag angesetzte Match von Daniel Altmaier war aufgrund der wetterbedingten Verzögerungen gar nicht erst gestartet worden. Der Kempener bestreitet sein Erstrundenduell gegen Zachary Svajda (USA) nun voraussichtlich am Mittwoch gegen 19 Uhr MESZ.

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