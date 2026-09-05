US Open: Shelton auf dem Weg zum Duell mit Alcaraz

SID 05.09.2026 • 08:16 Uhr Als bereits vierter US-Amerikaner zieht der 23-Jährige in New York ins Achtelfinale ein.

Der große US-Hoffnungsträger Ben Shelton hat in New York tief in der Nacht das Achtelfinale der US Open erreicht und nähert sich einem Viertelfinal-Kracher gegen Carlos Alcaraz an. Der Halbfinalist von 2023 verwandelte im Arthur Ashe Stadium um 2.07 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball zum 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 gegen den Kanadier Denis Shapovalov.

Shelton (23) spielt nun in der Runde der letzten 16 gegen den wiedererstarkten früheren Paris- und Melbourne-Finalisten Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Bei einem Sieg könnte er auf Titelverteidiger Alcaraz treffen, der sich bei seinem Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause in starker Form zeigt und sein Drittrundenspiel gegen den Chinesen Wu Yibing am Freitag 6:3, 6:4, 6:1 gewonnen hatte. Der Spanier bekommt es nun mit Sheltons Landsmann Tommy Paul zu tun.