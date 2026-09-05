US Open: Vorjahresfinalistin Anisimova scheitert früh

Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova ist bei den US Open früh gescheitert. Die 25-Jährige, 2025 nach zähem Kampf der Hartplatz-Dominatorin Aryna Sabalenka unterlegen, unterlag am Samstag in der dritten Runde der seit Dezember für Österreich startenden Anastasia Potapova mit 2:6, 5:7.
Vorjahresfinalistin scheitert früh
Amanda Anisimova muss sich der Österreicherin Anastasia Potapova geschlagen geben. Das hat auch Folgen für die Weltrangliste.
Amanda Anisimova streckte sich vergeblich
© AFP/SID/TIMOTHY A. CLARY
Anisimova, deren Top-Ergebnis in diesem Jahr das Halbfinale in Dubai ist, wird damit aus den Top 10 der Weltrangliste fallen. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
Potapova, an Position 24 gesetzt, hingegen steht zum dritten Mal im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. In diesem trifft sie auf French-Open-Siegerin Mirra Andreeva (Nr. 5) oder die Tschechin Nikola Bartunkova, die in Runde zwei Tatjana Maria (Bad Saulgau) aus dem Turnier befördert hatte.
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