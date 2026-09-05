Unglaublicher US-Open-Moment! Irrer Einbruch nach 5:0-Führung

SPORT1 05.09.2026 • 20:08 Uhr Madison Keys steht bei einer 5:0-Führung im 3. Satz so gut wie sicher im Achtelfinale. Kurz darauf hat sie sogar einen Matchball. Hier trifft die US-Amerikanerin eine falsche Entscheidung - danach ändert sich alles.

Zheng Qinwen hat bei den US Open eines der spektakulärsten Comebacks des Jahres geschafft. Die Olympiasiegerin von 2024 gewinnt ihr Drittrundenmatch gegen die Australian-Open-Siegerin von 2025, Madison Keys – und das, obwohl sie bereits mit 0:5 im Entscheidungssatz zurückgelegen war und einen Matchball abwehren musste.

Dabei hatte die Partie im Grandstand im Billie Jean King National Tennis Center bereits entschieden gewirkt. Doch während Keys Fehler um Fehler produzierte, wurde Zheng stabiler, da sie nichts mehr zu verlieren hatte. So gewann die Chinesin sieben Spiele in Folge und riss das Match doch noch an sich. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Keys hatte beim Stand von 5:1 sogar einen Matchball – bei eigenem Aufschlag. Doch ein riskanter Schlag mit der Rückhand die Linie entlang landete im Netz. Zheng erspielte sich kurz darauf den Breakball und verwandelte mit einem Vorhand-Winner zum 2:5 den ersten Hoffnungsschimmer.

US Open: Keys lässt Chance aus – Zheng dreht das Match

Von da an änderte Zheng den Rhythmus häufiger: Mit höherem Topspin auf Vor- und Rückhand drückte sie Keys hinter die Grundlinie und nahm ihr die Füße von der Grundlinie. Keys musste entweder längere Ballwechsel konstruieren oder die bogenförmigen Bälle früh nehmen – beides mit hohem Fehler-Risiko.

Im elften Spiel des dritten Satzes kippte die Partie endgültig. Keys kassierte das dritte Break in Folge zum 5:6 und reagierte sichtbar frustriert. Sie schlug sich mit dem Schläger an den Kopf und nahm dann sogar ihre Kappe ab, während Zheng das Momentum auf ihrer Seite hielt.

Zheng servierte sich anschließend zum Sieg, warf sich nach dem verwandelten Matchball vor Freude auf den Boden und feierte auf dem blauen Hartplatz ihren bislang eindrucksvollsten Erfolg in New York. An jenem Ort, an dem sie nach eigener Turnierwoche aus der Qualifikation in den Hauptbewerb gekommen war.

Im Achtelfinale trifft sie auf die Siegerin der Partie zwischen der US-Open-Siegerin von 2022, Iga Swiatek, und der Tschechin Marie Bouzkova.

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