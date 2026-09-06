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US Open: Zverev-Ansetzung fix!

Dann steigt Zverevs Achtelfinale

Der besondere Wunsch von Alexander Zverev geht in Erfüllung. Sein Kampf um den Einzug ins Viertelfinale steigt erneut in der Night Session.
Alexander Zverev steht im Achtelfinale der US Open. Bei seinem klaren Dreisatz-Sieg gegen Alejandro Tabilo lässt der Deutsche seinen Frust kurz raus und sein Schläger landet in der Bande.
SID
Der besondere Wunsch von Alexander Zverev geht in Erfüllung. Sein Kampf um den Einzug ins Viertelfinale steigt erneut in der Night Session.

Viertes Match, vierte Spätschicht: Alexander Zverev darf auch im Achtelfinale der US Open in der zweiten Partie der Night Session antreten.

Er trifft in der Nacht auf Dienstag (MESZ/Sporteurope.tv und Sky) auf den Italiener Luciano Darderi. Zverev wurde damit sein eigener Wunsch erfüllt.

US Open: Zverev hat sich an ungewöhnliche Zeit gewöhnt

„Ich möchte nicht tagsüber spielen, weil ich im Rhythmus bin“, hatte der deutsche Tennisstar nach seinem souveränen Dreisatzsieg in der dritten Runde gegen Alejandro Tabilo in New York gesagt. Und rund 14 Stunden später stand dann auch fest, dass Zverev auch seine vierte Partie im Turnierverlauf nicht vor 21.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr MESZ) starten wird. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Zverev hat sich an die ungewöhnlichen Zeiten gewöhnt. Er sei bislang nicht ein einziges Mal vor vier, fünf Uhr schlafen gegangen. „Da möchte ich jetzt nicht um Zwölf spielen“, sagte er: „Der Turnierdirektor ist super nett, er gibt mir die Wahl“, erklärte Zverev. Bislang waren alle drei Zverev-Matches erst mitten in der Nacht nach 1.00 Uhr Ortszeit beendet.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

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