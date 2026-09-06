Wiedererstarkter Tsitsipas: Wie weit geht es für den Griechen?

SID 06.09.2026 • 06:32 Uhr Stefanos Tsitsipas ist nach seiner langen Leidenszeit inzwischen wieder konkurrenzfähig auf hohem Niveau. Im Achtelfinale wartet aber eine hohe Hürde.

Stefanos Tsitsipas ist zurück: Nach einer langen Leidenszeit voller Verletzungen und sportlicher Rückschläge steht der zweimalige Grand-Slam-Finalist aus Griechenland mal wieder in einem Major-Achtelfinale. Nach drei starken Leistungen zum Turnierauftakt wartet dort nun in der Nacht auf Montag ab 1 Uhr (MESZ/Sporteurope.tv und Sky) US-Hoffnungsträger Ben Shelton.

„So habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Es passiert sehr leicht, dass man das Selbstvertrauen verliert, vor allem, wenn man schon lange keine Spitzenspieler mehr geschlagen hat“, sagte Tsitsipas in New York. In der ersten Runde hatte er überraschend den französischen Cincinnati-Sieger Arthur Fils aus dem Turnier genommen – anschließend schlug er auch den an Nummer 18 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka.

Seit den French Open 2024 hat es Tsitsipas nicht mehr in die zweite Woche eines Grand Slams geschafft. Sollte es auch diesmal nicht gelingen, wären die US Open für den Griechen dennoch ein Erfolg – denn der Spaß ist zurück. „Ich hatte keine Freude mehr am Training, weil mein Körper litt. Wenn ich den Platz betrat, war mein erster Gedanke: ‚Werde ich das Spiel überhaupt zu Ende spielen können?'“, erklärte Tsitsipas, der im vergangenen Jahr unter anderem mit starken Rückenproblemen zu gekämpft hatte.

In New York hat es Tsitsipas bislang nie über die dritte Runde hinaus geschafft. Andernorts lief es für ihn deutlich besser. In Paris (2021) und bei den Australian Open (2023) stand der heute 28-Jährige bereits in Major-Finals.