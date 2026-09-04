US Open: Nächstes Zverev-Match angesetzt

Drittes Match, dritte Spätschicht: Alexander Zverev muss bei den US Open auch im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale in der zweiten Partie der Night Session im Arthur Ashe Stadium antreten. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
Nächstes Zverev-Match angesetzt
Alexander Zverev trifft in der dritten Runde der US Open auf Alejandro Tabilo aus Chile - jetzt ist auch klar, wann genau das Match stattfindet.
Nach seinem Stolperstart in New York trifft der Tennisstar in der dritten Runde somit tief in der Nacht auf Sonntag (MESZ) auf Alejandro Tabilo.
Der Weltranglisten-28. aus Chile ist der erste gesetzte Spieler, auf den Zverev im Turnierverlauf trifft. Dennoch musste der French-Open-Sieger bereits zweimal über fünf Sätze kämpfen.
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