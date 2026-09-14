Zverev wandte sich an Sheltons Freundin

Ben Shelton war im Finale der US Open zunächst ohne seine Partnerin Trinity Rodman vor Ort. Alexander Zverev spricht sie anschließend direkt an.

Nach seinem Triumph bei den US Open hat Alexander Zverev mit einem scherzhaften Kommentar zu Ben Sheltons Freundin Trinity Rodman für Aufsehen gesorgt. „Trinity, ich dachte, du hast heute ein Spiel? Glückwunsch auch an dich. Du bist der Glücksbringer – heute nicht, aber normalerweise“, sagte er im Anschluss.

Die Fußballerin hatte zuvor noch für Washington Spirit in der NWSL gegen Boston Legacy FC auf dem Platz gestanden. Nach der 0:3-Niederlage traf Rodman noch rechtzeitig im Arthur Ashe Stadium ein und verfolgte die entscheidende Phase des Finals. Während der Siegerehrung war sie in einem Shirt mit Sheltons Gesicht zu sehen und kämpfte sichtbar mit den Tränen.

Trinity Rodman (l.) ist Ben Sheltons Freundin Trinity Rodman (l.) ist Ben Sheltons Freundin © IMAGO/ISI Photos

US Open: Zverev macht zweiten Grand-Slam-Titel perfekt

Im Finale der US Open hat Zverev Shelton in vier Sätzen bezwungen und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel der Saison gewonnen. Der an Position eins gesetzte Deutsche setzte sich gegen den Amerikaner mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 durch. Nach 3:33 Stunden verwandelte Zverev schließlich seinen Matchball und sicherte sich damit seinen ersten Titel in New York.

Zverev kontrollierte die ersten beiden Sätze mit druckvollem Aufschlagspiel und konsequenten Angriffen über die Rückhand. Shelton kämpfte sich im dritten Satz zurück und schaffte im letzten Spiel das Break zum Satzgewinn. Doch direkt zum Start des vierten Satzes nahm Zverev Shelton erneut den Aufschlag ab und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Damit endete für Shelton die Chance, der erste US-Amerikaner seit Andy Roddick bei den US Open 2003 zu sein, der einen Grand-Slam-Titel im Herren-Einzel gewinnt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.