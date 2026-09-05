US Open: Zwei große Stars raus! Zverev-Weg immer leichter

SID 05.09.2026 • 22:12 Uhr Mitfavorit Taylor Fritz ist bei den US Open überraschend ausgeschieden. Der US-Amerikaner galt in seiner Hälfte als gefährlichster Gegner für Alexander Zverev. Auch ein weiterer Top-10-Spieler in Zverevs Hälfte fliegt raus.

Das dürfte Alexander Zverev freuen: Mit Taylor Fritz ist überraschend einer seiner größten Konkurrenten bei den US Open ausgeschieden. Aber nicht nur das – an einem denkwürdigen Drittrunden-Tag in New York verabschiedete sich kurz darauf auch noch French-Open-Finalist Flavio Cobolli.

In der Hälfte des Turnierbaums, in dem sich auch Zverev befindet, ist damit schon vor dem Achtelfinale kein weiterer Top-10-Spieler mehr vertreten. Zuvor hatte es bereits Félix Auger-Aliassime und Alex de Minaur erwischt. Zverev spielt in der deutschen Nacht auf Sonntag gegen Alejandro Tabilo aus Chile. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

US Open: Fritz bricht nach 2:0-Satzführung noch ein

Fritz führte gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo bereits mit 2:0 in den Sätzen, ehe er einen Einbruch erlebte. Nach 3:40 Stunden verwandelte Cerúndolo seinen Matchball zum 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6 aus Fritz‘ Sicht.

Der US-Amerikaner galt als der gefährlichste Gegner für Zverev in dessen Hälfte. Auch wenn Zverev das letzte Duell in Wimbledon nach einer starken Leistung gegen einen angeschlagenen Fritz klar für sich entschieden hatte, gewann der US-Star die letzten fünf direkten Duelle auf Hartplatz.

Für Fritz, der 2024 im Finale gestanden und auch in diesem Jahr zu den größten Favoriten gezählt hatte, ist es das früheste Aus in New York seit 2022.

Dabei hatte zuvor nichts auf den überraschenden K.o. gegen den Weltranglisten-25., der zuvor Jan-Lennard Struff in fünf Sätzen bezwungen hatte, hingedeutet. Seine ersten beiden Matches gewann Fritz glatt, auch gegen Cerúndolo war er zu Beginn klar überlegen.

Zverev-Konkurrenz raus: Cobolli verliert überraschend

Cobolli erging es im Louis Armstrong Stadium parallel nicht besser.

Der Italiener, der das ganze Turnier über hart zu kämpfen gehabt hatte, verlor gegen den an Position 28 gesetzten Belgier Alexander Blockx (21) mit 7:6 (7:4), 3:6, 0:6, 3:6.

Am Ende wirkte Cobolli zu ausgelaugt, um noch einmal zurückzuschlagen. Blockx fordert nun im Achtelfinale Cerúndolo.