Gael Monfils verlässt die große Bühne: Er spielte sich in Fan-Herzen

SID 04.09.2026 • 06:09 Uhr Der beliebte Franzose verliert sein letztes Match bei einem Major-Turnier und wird geehrt.

Ein paar spektakuläre Ballwechsel hatte der Tennis-Showman noch zu bieten, doch letztlich fehlte dem 40 Jahre alten Gael Monfils die Kraft: Der populäre Franzose hat sich mit einer Dreisatz-Niederlage in der zweiten Runde der US Open von der Grand-Slam-Bühne verabschiedet. Eine kleine Spitze in Richtung Publikum konnte er sich bei seiner Ehrung auf dem Court aber nicht verkneifen.

„Ihr seid das zweitbeste Publikum. Natürlich kommt ihr nicht an Paris heran, aber ihr seid ganz weit oben“, sagte Monfils nach dem 3:6, 4:6, 3:6 gegen Learner Tien im Louis Armstrong Stadium: „Es war ein langer Weg. Ich habe dieses Jahr die ganze Zuneigung gespürt.“

Der Pariser, der sich mit seiner spektakulären Spielweise in die Herzen vieler Fans gespielt hat, beendet im Anschluss an die laufende Saison seine Karriere. In New York wurde ihm nun unter anderem ein Erinnerungsbild überreicht. Eine ähnliche Ehrung war früher im Turnierverlauf auch dem 41 Jahre alten Stan Wawrinka zuteil geworden, der Schweizer hört ebenfalls nach der Saison auf.

In der ersten Runde hatte Monfils bei seiner 18. Teilnahme in New York noch einmal das Publikum verzückt. Zum 40. Geburtstag machte er sich selbst das schönste Geschenk und schlug Adolfo Daniel Vallejo in drei Sätzen. Anschließend sang die gesamte Arena ihm ein Geburtstagsständchen.