Tennis: Andrea Petkovic in Cluj-Napoca im Halbfinale

Die an Nummer zwei geführte Petkovic ist die letzte gesetzte Spielerin im Turnier. Die Weltranglisten-269. Mendez stand erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere einer Top-100-Spielerin gegenüber, am Ende konnte Petkovic ihre Erfahrung ausspielen und erreichte nach ihrem Finaleinzug beim WTA-Turnier in Hamburg zum zweiten Mal in Folge die Vorschlussrunde.