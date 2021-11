Petkovic über Gleichberechtigung: "Haben noch einen langen Weg vor uns"

Tennisspielerin Andrea Petkovic sieht in ihrer Sportart noch viel Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung. "Wir sind bereits einen langen Weg gegangen, haben aber auch noch einen langen Weg vor uns", sagte sie in einem Gespräch mit sportschau.de. Immer wieder seien die Spielerinnen mit "lantentem Sexismus" konfrontiert, sagte Petkovic, die in dieser Woche beim Billie Jean King Cup in Prag für die deutsche Auswahl aufschlägt.