Tennis für Kerber aktuell nicht das wichtigste Thema

Indian Wells (SID) - Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine rückt das Tennis bei Angelique Kerber aktuell an die "zweite, dritte oder vierte" Stelle. Nach ihrem Achtelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Indian Wells gab die 34-Jährige einen Einblick, wie sehr sie der Krieg in der Ukraine mitnimmt.