Karriereende? Angelique Kerber spricht Klartext

In Stuttgart trifft die ungesetzte Kerber in der ersten Runde auf die Weltranglistensechste Anett Kontaveit aus Estland. „Es ist keine einfache erste Runde, ich habe die letzten beiden Male gegen sie verloren“, sagte Kerber: „Ich schaue aber nicht so auf die Auslosung, sondern darauf, dass ich mein bestes Tennis spiele und das hier genieße.