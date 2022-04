Nach "Sunshine Double": Swiatek gönnt sich eine Pause

Am Samstag hatte Swiatek im Finale in Florida die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan) in 1:19 Stunden mit 6:4, 6:0 deklassiert. Es war bereits ihr 17. Sieg in Serie. Platz eins der Weltrangliste übernimmt sie von der Australierin Ashleigh Barty, die nach ihrem überraschenden Rücktritt ab Montag nicht mehr im Ranking geführt wird.