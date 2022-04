Tennis: Maria holt Turniersieg in Bogota

Im Halbfinale hatte Maria am Samstag die Russin Kamilla Rachimowa mit 6:2, 6:2 ausgeschaltet. Das Duell mit der stark eingeschätzten Titelverteidigerin blieb ihr erspart: Lokalmatadorin Camila Osorio, an Position eins gesetzt, war unmittelbar vor Marias Match überraschend mit 5:7, 6:7 (2:7) an Pigossi gescheitert.