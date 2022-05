Osaka bewegt ihr Rückzug aus Paris noch immer

Die 24-Jährige, die im Vorjahr nicht an den obligatorischen Pressekonferenzen teilnehmen wollte und nach öffentlichen Diskussionen schließlich nicht mehr zu ihrem Zweitrundenmatch antrat, war nun besorgt, wie sie in der französischen Hauptstadt aufgenommen werden würde. Und ob sie in der Lage sei, unangenehme Konfrontationen mit Menschen, die sie mit ihrem Verhalten verletzt haben könnte, gut zu lösen.