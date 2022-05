WTA: Naomi Osaka überrascht mit Entscheidung neben dem Platz - Sportagentur EVOLVE

Dass sich Sportstars im Laufe ihrer Karriere von ihren Agenturen trennen und in Eigenregie ihre Karriere vorantreiben, ist nichts Neues. So gründete unter anderem LeBron James bereits 2005 seine eigene Agentur LRMR. Professorin Anita Elberse, die an der Harvard Business School Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Unterhaltung, Medien und Sport unterrichtet, bezeichnete diesen Schritt als „die Zukunft des Sports und Sportsmarketing. Was sie (LeBron James und andere Sportler, Anm. d. Red.) machen, bereitet den Weg für viele andere Sportler.“