Tennis, WTA: Caroline Garcia triumphiert in Bad Homburg

Kerber war im Viertelfinale von Bad Homburg an der Französin Alize Cornet gescheitert. Auch Sabine Lisicki, die in der Kurstadt ihre ersten beiden WTA-Matches nach monatelanger Verletzungspause gewonnen hatte, schied in der Runde der letzten acht aus. Die Berlinerin unterlag der späteren Turniersiegerin Garcia.