Comeback! Tennis-Star Eugenie Bouchard beendet 17 Monate Leidenszeit

„Ich bekomme eine begrenzte Anzahl von geschützten Ranglistenpunkten. So sehr ich Wimbledon auch liebe und es mich traurig macht, es auszulassen, so macht es doch keinen Sinn, einen PR-Eintrag (Protected Ranking Entry, Anm. d. Red.) bei einem Turnier ohne Ranking-Punkte zu verwenden“, begründete sie ihre Entscheidung damals via Instagram.