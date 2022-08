Williams verliert in Toronto und wird gefeiert

Anfang der Woche hatte die 40-Jährige in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Vogue bekanntgegeben, dass der "Countdown" für sie laufe und sie ihre große Karriere in Kürze beende. Womöglich hat Williams bei den US Open in New York (ab 29. August) ihren letzten großen Auftritt. Zuvor steht noch ein Turnier in Cincinnati an, für das sie ebenfalls eine Wildcard angenommen hat.