Tennis: Serena Williams - Legende mit kleinen Makeln

Keine Spielerin war in der Open Era (seit 1968) erfolgreicher. Damit hat sie Steffi Graf, die vorherige Rekordhalterin in der Open Era, mit einem Sieg überflügelt. Grafs Grand Slam, den sie durch den Gewinn der olympischen Goldmedaille bei den Spielen 1988 in Seoul sogar zum Golden Slam ausbaute, konnte sie allerdings nicht erreichen. Gleich zweimal gewann sie vier Grand Slams in Folge, allerdings nicht in einem Kalenderjahr. In der Tennis-Welt wird dieser Erfolg mittlerweile als Serena Slam tituliert.