WTA: Tatjana Marias doppelter Tie-Break-Krimi gegen Eugenie Bouchard

Bei den Hana Bank Korea Open 2022 in Seoul steht Tatjana Maria nach einem hart umkämpften Zweisatz-Krimi gegen Eugenie Bouchard im Achtelfinale. In diesem Duell hatte die 35-Jährige in beiden Tie-Breaks die Nase vorn und machte so den 7:6, 7:6-Erfolg perfekt.