Tennis: Niemeier im Achtelfinale von Lyon

Tennisspielerin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Lyon mit viel Mühe ins Achtelfinale eingezogen.

Zwei Wochen nach ihrem Erstrundenaus bei den Australian Open setzte sich die Dortmunderin am Montag in der ersten Runde mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen die Weltranglisten-133. Olga Danilovic aus Serbien durch. In der Runde der letzten 16 trifft Niemeier auf die Kolumbianerin Camilo Osorio.