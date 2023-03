Tränen-Drama um Tennis-Star - Ex-US-Open-Siegerin Andreescu mit Rollstuhl vom Platz gefahren

Andreescu schrie vor Schmerzen wiederholt laut auf, wimmerte auf dem Boden liegend. Später musste sie unter starken Schmerzen in einen Rollstuhl gehoben werden und unter Tränen vom Platz gebracht werden.

„Ich habe noch nie so starke Schmerzen gehabt“, sagte Andreescu während der Behandlung auf dem Platz. Sie wurde vor ihrem Abtransport von ihrer Gegenspielerin umarmt, später bestätigte die WTA eine Verletzung am linken Knöchel.

Frühes Aus für Maria in Miami

Frühes Aus für Maria in Miami

Siegemund scheitert an Badosa

Siegemund scheitert an Badosa

Ukraine-Star klagt WTA an: „Keine Antwort, nichts!“

Ukraine-Star klagt WTA an: „Keine Antwort, nichts!“

Andreescu kämpft oft mit Verletzungsproblemen

Die hochtalentierte Andreescu, die vor ihren scherzen Verletzungen für einige Zeit als so gut wie unbesiegbar galt, hat seit längerem immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Nach ihrem spektakulären Finalsieg über Serena Williams als damals 19-Jährige bei den US Open 2019 verpasste sie unter anderem das komplette Jahr 2020.

Zuletzt zeigte sie sich auf dem Weg zurück zu alter Stärke in guter Form - schlug in Miami unter anderem die an Position sieben gesetzte Griechin Maria Sakkari.