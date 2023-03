Frühes Aus für Maria in Miami

Frühes Aus für Tatjana Maria in Miami: Die Wimbledon-Halbfinalistin musste sich in der ersten Runde des WTA-Turniers der früheren French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Laura Siegemund hatte tags zuvor den Sprung in die zweite Runde mit einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen die Ägypterin Mayar Sherif geschafft und tritt in der Runde der letzten 64 gegen die Spanierin Paula Badosa an.