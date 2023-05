Kerber hofft auf leichtere Tour-Rückkehr für Mütter

Angelique Kerber setzt darauf, dass Frauen die Rückkehr in den Job nach der Geburt eines Kindes künftig noch leichter gemacht wird. "Ich hoffe, dass im Tennis und auch sonst in allen anderen Bereichen der Berufseinstieg für Frauen in Zukunft noch besser funktioniert und eine Rückkehr in den Job möglich ist", sagte die 35-Jährige, die im Februar ihre erste Tochter Liana auf die Welt gebracht hat, im Turniermagazin der Bad Homburg Open 2023.