Tennis: Maria im Achtelfinale von Rabat ausgeschieden

Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Rabat das Viertelfinale verpasst. Die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin verlor am Mittwoch in Marokkos Hauptstadt ihr Achtelfinale gegen die Italienerin Lucia Bronzetti 7:6 (7:1), 4:6, 5:7. Die an Position acht gesetzte Maria war in Rabat die einzige deutsche Starterin.