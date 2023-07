Kerber schon heiß aufs Comeback: "Spüre ein Kribbeln"

Angelique Kerber genießt ihre Babypause in vollen Zügen - doch wenn dieser Tage das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon steigt, juckt es sie schon wieder in den Fingern.

Ihr Comeback habe sie für „Australien am Jahresanfang 2024″ angepeilt, Kerber will nichts überstürzen. „Ich will nicht zu schnell anfangen, will mir lieber einen oder zwei Monate mehr Zeit lassen“, erklärte sie: „Einerseits, um die Phase auszukosten, die ich gerade durchlebe. Andererseits will ich richtig fit zurückkommen – und nicht ein Match spielen, bis mir im nächsten die Kraft fehlt. Halbe Sachen zu machen, das bin nicht ich.“