Wimbledon: Klärende Ansage nach Handschlag-Wirbel um Azarenka und Svitolina

„Nach den unglücklichen Umständen und dem Missverständnis beim gestrigen Match in Wimbledon (wie auch bei anderen Spielen in den vergangenen Wochen) möchte die WTA Klarheit über das Händeschütteln nach dem Spiel schaffen“, heißt es in einem Statement der Organisation: „Aufgrund des anhaltenden verwerflichen Krieges respektiert die WTA die Haltung der ukrainischen Athletinnen, die auf die Tradition des Händeschüttelns der Gegnerinnen (aus Russland und Belarus) am Ende eines Matches verzichten, da dies eine persönliche Entscheidung ist.“