Maria gewinnt Auftaktmatch in Cleveland

Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Cleveland das Achtelfinale erreicht. Deutschlands Nummer eins setzte sich in ihrem Auftaktmatch bei der Generalprobe für die am Montag in New York beginnenden US Open 6:2, 2:6, 6:1 gegen Warwara Gratschewa aus Frankreich durch.

In der Runde der letzten 16 trifft die 36-Jährige auf die an Nummer fünf gesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinina. Maria hatte am Samstag das Challenger-Turnier in Barranquilla/Kolumbien gewonnen und war in der Weltrangliste auf Platz 49 geklettert.