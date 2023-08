Mit 43 Jahren: Williams schlägt Top-20-Spielerin

Venus Williams kann auch im Alter von 43 Jahren mit der erweiterten Weltspitze mithalten. Die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin setzte sich am Montag in der ersten Runde des WTA-Turniers von Cincinnati nach großem Kampf gegen die an Nummer 16 gesetzte Russin Weronika Kudermetowa (26) mit 6:4, 7:5 durch.

"Ich liebe diesen Sport", sagte die frühere Nummer eins, die mittlerweile auf Position 533 geführt wird und in Ohio mit einer Wildcard am Start ist: "Die vergangenen Jahre waren aufgrund einiger Verletzungen schwierig. Ich will wieder in der Lage sein, auf den Platz zu kommen und meine Stärke zu zeigen."