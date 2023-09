Tennis: Auch Korpatsch scheitert an Auftakthürde in Guangzhou

Die Hamburgerin unterlag Lokalmatadorin Yuan Yue in Guangzhou 3:6, 6:7 (5:7). Am Dienstag kämpfen mit Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 3) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) zwei weitere deutsche Tennisprofis bei dem mit 259.303 Dollar dotierten Turnier um den Achtelfinaleinzug.

Niemeier hatte in Guangzhou am Montag gegen die Britin Harriet Dart verloren (3:6, 2:6). Dort findet das erste von sieben WTA-Turnieren in diesem Jahr in China statt.

Weiter geht es in China in der kommenden Woche in Ningbo, danach steht in Peking eines der größten Turniere in diesem Herbst an.