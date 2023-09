WTA: Sakkari beendet vierjährige Durststrecke

"Wir haben so viel Schlechtes gehört - dass ich nie einen Titel gewinnen werde, dass ich eine Top-Fünf-Spielerin bin und nur einen Titel gewonnen habe, das war sehr schwer für mich zu überwinden", sagte die 28-Jährige und dankte ihrem Trainer, mit dem sie seit 2018 zusammenarbeitet: "Ich bin so froh, dass ich es hier in dieser Woche geschafft habe."

Sakkari, bei den US Open noch in der ersten Runde ausgeschieden, spielte ein ganz starkes Turnier in Mexiko. Sie erreichte als erste Spielerin in diesem Jahr das Finale eines WTA-1000-Turniers, ohne einen Satz abzugeben. Im Endspiel gegen die Weltranglisten-111. Dolehide wahrte Sakkari ihre weiße Weste, im neuen WTA-Ranking am Montag wird sie auf Position sechs geführt.