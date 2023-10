Berufung im Dopingfall Halep: CAS leitet Verfahren ein

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat nach der Berufung der rumänischen Tennisspielerin Simona Halep gegen ihre Dopingsperre ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet. Das teilte der CAS am Dienstag mit. Die ehemalige Weltranglistenerste war Mitte September wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Programm in zwei Fällen für schuldig befunden und für vier Jahre gesperrt worden - anschließend ging sie in Berufung.