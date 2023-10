Tennis: Lys verpasst Überraschung in Peking

Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist damit die einzige Deutsche in der zweiten Runde des mit 8,1 Millionen Dollar dotierten Top-Turniers in der chinesischen Hauptstadt. Die 36-Jährige hatte ihr Auftaktspiel bereits am Samstag gegen Martina Trevisan (Italien) in zwei Sätzen gewonnen und trifft nun entweder auf die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 5) oder Zheng Qinwen (China).