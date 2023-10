Übler Hass gegen Deutsche: Sie wünschen ihr sogar den Tod!

Eva Lys stand am Samstag erstmals in einem Halbfinale eines WTA-Turniers. In Cluj verlor die 21-Jährige allerdings das deutsche Duell mit Tamara Korpatsch in zwei Sätzen mit 4:6 und 3:6. Dass diese Niederlage allerdings eine Welle an Hass-Kommentaren auslösen sollte, war ihr kurz nach dem Spiel jedoch vermutlich noch nicht bewusst.